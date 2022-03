Babylon's Fall, 650 giocatori su Steam: il lancio è un disastro?

Babylon's Fall ha totalizzato un picco di 650 giocatori su Steam: il gioco è disponibile da oggi su PC, ma se i numeri sono questi è possibile che il lancio sia stato un vero e proprio disastro.

Come ricorderete, tempo fa abbiamo provato la beta di Babylon's Fall e l'esperienza si è rivelata meno entusiasmante del previsto: il nuovo titolo sviluppato da PlatinumGames sembra avere grossi problemi con i combattimenti, i contenuti e il comparto online.

"La prova di Babylon's Fall ci ha lasciato con l'amaro in bocca", aveva scritto al riguardo Aligi Comandini. "Il gioco di PlatinumGames sembra ancora in uno stato embrionale e, cosa più inaspettata di tutte, ha un combat system semplicistico."

Mancanze non da poco per un titolo che pone proprio i combattimenti in primo piano, mettendoci al comando di potenti guerrieri dotati di abilità speciali e determinati a scoprire i segreti nascosti nella leggendaria Torre di Babele.

Per il momento le recensioni degli utenti Steam per Babylon's Fall sono contrastanti ma tendenti al negativo: alcuni parlano di un prodotto tecnicamente obsoleto, altri ribadiscono i limiti del sistema di combattimento, altri ancora lamentano la mancanza di contenuti.