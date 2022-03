Netflix annuncia Trivia Quest, la prima serie interattiva della piattaforma

Netflix ha annunciato Trivia Quest, la prima serie interattiva della piattaforma streaming, che sarà disponibile a partire dal 1 aprile e ci intratterrà con ventiquattro domande a risposta multipla.

Dopo il successo dell'esperimento Bandersnatch, vincitore di un Emmy, e del più leggero In Fuga da Undertaker, Netflix punta nuovamente sull'interazione alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere la propria utenza.

In Trivia Quest avremo il compito di aiutare il giovane eroe Willy a salvare gli abitanti di Trivia Land, con la possibilità di rigiocare ogni episodio al fine di guadagnare più punti e consolidare i nostri progressi in vista del finale.

Non è chiaro se lo show sarà disponibile anche in Italia dal 1 aprile, né in generale quale sarà il suo futuro: per il momento Netflix lo ha bollato come un semplice esperimento e non ha commissionato altri progetti simili.

Di certo però la strada sembra ormai tracciata perché questa categoria di prodotti interattivi trovi posto in maniera stabile nel ricco catalogo della piattaforma streaming.