Netflix, In Fuga da Undertaker è il nuovo show interattivo dopo Bandersnatch

Netflix sta per lanciare In Fuga da Undertaker, un nuovo show interattivo sulla falsariga di Bandersnatch ma con presupposti sostanzialmente diversi, essendo stato prodotto in collaborazione con la WWE.

Sappiamo che Netflix aveva promesso l'arrivo di altri film interattivi come Bandersnatch, ma in questo caso ci troviamo di fronte a una sorta di escape room (non a caso il titolo originale dello show è Escape The Undertaker) in cui potremo appunto compiere una serie di scelte che porteranno a esiti differenti.

Disponibile a partire dal 5 ottobre, In Fuga da Undertaker presenta una storia piuttosto semplice, con i tre membri dei New Day che si ritrovano per errore a bussare la porta di casa Undertaker e avranno modo di pentirsene per i successivi 31 minuti.

Il trailer dello show è abbastanza esplicativo di ciò che vedremo, le facce di Big E probabilmente valgono da sole il prezzo del biglietto ma è chiaro che una produzione del genere non potrà esercitare chissà quale fascino agli occhi di chi non conosce i personaggi della WWE.

La speranza, insomma, è che di fianco a queste sperimentazioni più leggere e divertenti Netflix stia appunto preparando un Bandersnatch 2 o qualcosa di simile in termini di ambizioni e spessore narrativo.