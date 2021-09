Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey: data d'uscita ufficiale e nuovo trailer per questa esclusiva PlayStation

L'esclusiva PS4 e PS5 Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo trailer. La prima è il 5 ottobre 2021, mentre il secondo lo trovate in testa alla notizia e mostra alcune sequenze di gameplay.

Per chi non sapesse di che stiamo parlando, Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey è il nuovo capitolo di una storica serie di puzzle game, con protagonisti i personaggi di Bubble Bobble, in cui l'obiettivo è far esplodere delle bolle raggruppandone tre o più. Questa nuova incarnazione tenta di modernizzare la formula base, trasportando il gameplay essenzialmente 2D dell'originale in 3D.

I numeri del gioco parlano di cento nuovi puzzle da risolvere, tutti in 3D, del supporto per PlayStation VR (compreso in tutte le versioni del gioco), di tre modalità di gioco distinte: Story Mode, in cui bisogna superare puzzle di difficoltà crescente, Infinite Mode, in cui le bolle da scoppiare sono infinite e vince chi fa più punti e Duel Mode, in cui si può affrontare un altro avversario umano.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey promette di essere facile da comprendere, ma difficile da padroneggiare. Inoltre saranno incluse delle opzioni di accessibilità per i daltonici, in modo che tutti possano giocarci.