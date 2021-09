Dragon Ball Z: Kakarot, il trailer di lancio su Nintendo Switch

Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile a partire dal 24 settembre anche su Nintendo Switch con un'edizione che include nativamente il pacchetto A New Power Awakens, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio.

Annunciato a giugno, Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch porterà anche sulla console ibrida giapponese la frenetica azione in stile brawler firmata CyberConnect2, nell'ambito di una campagna che abbraccia l'intera serie di Dragon Ball Z.

l comando di Goku ma anche di altri personaggi, a seconda degli eventi narrati, potremo esplorare un ampio open world e cimentarci con missioni principali e attività secondarie, molte delle quali rendono omaggio all'opera di Akira Toriyama con simpatici easter egg.

Vivi la storia di DRAGON BALL Z tra epiche battaglie e spassose storie secondarie, tra cui momenti inediti che fanno luce su alcuni dettagli della storia di DRAGON BALL mai svelati prima!

Affronta i più famosi scontri di DRAGON BALL Z come mai prima d'ora. Lotta in arene sconfinate con elementi distruttibili e rivivi i duelli con nemici leggendari come Radish, Freezer, Cell e tanti altri! Aumenta il tuo livello di potenza attraverso meccaniche GDR e diventa il più forte di tutti!

Non dovrai solo combattere nei panni dei Guerrieri Z... ma anche vivere come loro! Pesca, vola, mangia, allenati e fatti strada fra le varie saghe di DRAGON BALL Z stringendo amicizie e sviluppando rapporti con un enorme numero di personaggi dell'universo di DRAGON BALL.

Vai oltre la storia di DRAGON BALL Z e affronta 2 battaglie boss aggiuntive con il set Il risveglio di un nuovo potere! Padroneggia la potenza degli dei per sfidare Lord Bills e supera ogni limite per sconfiggere Freezer dorato con la forza del Super Saiyan Blue!