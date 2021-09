Halo Infinite: le microtransazioni del multiplayer spiegate da 343 Industries

Halo Infinite, per quanto riguarda il multiplayer free-to-play, conterrà delle microtransazioni, che sono state spiegate un po' meglio da 343 Industries.

Halo Infinite si è svelato ancora nel nuovo appuntamento di Inside Infinite, ovvero la serie di diari degli sviluppatori con cui 343 Industries ha messo in luce diversi aspetti del gioco e dello sviluppo nel corso di questi mesi, e nella puntata di settembre è stato affrontato anche l'argomento delle microtransazioni nel multiplayer. Come sappiamo, il multiplayer di Halo Infinite sarà gratis, ovvero free-to-play, ma di conseguenza conterrà altri sistemi di monetizzazione nella forma di microtransazioni, in maniera simile a quanto fatto da buona parte degli altri sparatutto competitivi sulla piazza. Oltre a vari dettagli sul Big Team Battle, il nuovo diario di 343 Industries ha dunque parlato anche di questi aspetti, sempre piuttosto delicati specialmente in un gioco che parte da lontano come questo. Halo Infinite: l'armatura samurai è una delle ricompense che hanno attirato più l'attenzione Gli oggetti, in gran parte cosmetici e dunque senza influssi diretti nel gameplay, possono essere conquistati in varie maniere in Halo Infinite, tra le quali anche il semplice acquisto con denaro reale. Non ci sono ancora prezzi fissati per oggetti o fasce di questi, ma la conquista delle ricompense può avvenire tramite acquisto o attraverso altri sistemi giocando ad Halo Infinite, come ottenere ricompense settimanali, avanzare nel battle pass, prendere parte ad eventi speciali e stagionali, raggiungere specifici livelli di abilità e raggiungere altri traguardi anche nella Campagna di Halo Infinite. In particolare, oltre agli oggetti cosmetici, sarà possibile acquistare attraverso microtransazioni i seguenti elementi: Challenge Swaps , ovvero la possibilità di scambiare una delle sfide settimanali, cosa che fa avanzare il livello nel pass battaglia e che può comunque essere ottenuta attraverso il gioco o con altri sistemi

XP Boosts, ovvero gli incrementi di punti esperienza tipo raddoppio di XP per le sfide settimanali e giornaliere, in grado di durare 30 minuti (ma questo aspetto è ancora allo studio), anche questi ottenibili attraverso altri sistemi



343 Industries ha ribadito di aver studiato il sistema di personalizzazione e di battle pass tenendo in mente soprattutto il giocatore e il suo stile di gioco, sia per quanto riguarda il valore dei premi che la durata delle ricompense, che ricordiamo non sono legate a specifici periodo nel caso dei battle pass acquistati. Per quanto riguarda gli oggetti cosmetici, 343 Industries ha inoltre riepilogato i modi in cui questi possono essere ottenuti nel multiplayer di Halo Infinite: Weekly Ultimate Rewards

Ricompense dei Battle Pass stagionali (gratuiti o premium)

Fracture Events - Tipo quello su "Yoroi" e l'armatura samurai

Eventi speciali o stagionali

Partnership e oggetti promozionali

Raggiungere certi Skill Ranks

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Acquisti in-game

Campagna di Halo Infinite