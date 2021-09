Activision Blizzard: confermate le indagini di SEC e EEOC per la gestione degli impiegati

Activision Blizzard ha confermato sul suo sito ufficiale per gli azionisti, quanto emerso nelle scorse ore, ossia di essere oggetto di indagini da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e dell'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), due enti pubblici statunitensi. Il motivo delle indagini è il modo in cui ha gestito le rimostranze del personale per i casi di molestie sessuali e di discriminazione sul posto di lavoro.

Il publisher ha anche confermato che alcuni dirigenti sono stati citati a giudizio per come hanno gestito la situazione. Tra questi dovrebbe esserci il CEO Bobby Kotick, come riportato dal Wall Street Journal.

La compagnia si è detta pronta a collaborare con la SEC e le sue indagini e ha dichiarato che continua a collaborare anche con la EEOC.

Il comunicato ufficiale contiene anche una nota di Bobby Kotick che ribadisce l'impegno della compagnia a diventare un dei migliori e più inclusivi posti di lavoro del mondo: "Nella nostra compagnia non c'è spazi per discriminazioni, maltrattamenti o trattamenti ingiusti di sorta."

Oltre a collaborare con le indagini, Activision Blizzard sta continuando con le sue riforme interne, per migliorare le condizioni generali dei lavoratori.