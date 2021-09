CORSAIR M65 RGB ULTRA: disponibile il nuovo mouse da gaming della serie M65, anche wireless

Disponibili da oggi, i mouse da gioco CORSAIR M65 RGB ULTRA e CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS, tutti imperativamente maiuscoli, arricchiscono la serie M65 con un modello ultra-accessoriato che incorpora sensore Marksman da 26.000 DPI, sensore giroscopico per ridurre la distanza di sollevamento, polling con hyper-processing fino a 8.000 MHz per il modello cablato e polling da 2.000 Hz, con tecnologia Slipstream per garantire una latenza inferiore a 1 ms, per il modello wireless.

Il mouse CORSAIR M65 RGB ULTRA, fedele al design della serie con qualche segreto in più

Tolta la connettività wireless, i due mouse, entrambi fedeli al design pasciuto della serie M65 ed entrambi con struttura in alluminio, sono sostanzialmente identici con cuscinetti intercambiabili, tre pesi da sei grammi ciascuno per chi preferisce sentire il mouse nella mano, presa ottimizzata per claw e grip, pulsanti primari con tecnologia Quickstrike per aderire agli switch OMRON e sensore proprietario Marksman da 26.000 DPI, regolabile a intervalli di un singolo DPI. Inoltre il modello wireless, il primo della serie M65, incorpora una batteria capiente che ne aumenta prezzo e peso ma promette 120 ore di autonomia.

Il mouse CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS non rinuncia a pesi e sensore giroscopico, aggiungendoci un'autonomia senza fili di 120 ore

Ad arricchire i due opulenti mouse, entrambi di fascia alta ed entrambi già disponibili al prezzo consigliato su Amazon, la tecnologia Sensor Fusion, basata su un giroscopio-accelerometro a sei assi che garantisce due funzionalità particolari e interessanti. La prima riguarda la riduzione della distanza di sollevamento, garantita dalla capacità del mouse di rilevare quando abbiamo deciso di sollevare effettivamente il mouse, mentre la seconda permette di impostare veri e propri comandi gestuali, consentendo di usare il nuovo mouse CORSAIR come un Joy-Con per inclinare un velivolo, ricaricare un'arma e via dicendo.

Scheda tecnica CORSAIR M65 RGB ULTRA