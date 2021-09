Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X|S non avrà ray tracing, conferma Ubisoft

Far Cry 6 non avrà il ray tracing su console, ha confermato Ubisoft in queste ore, escludendo dunque che la tecnologia grafica possa essere presente, almeno al lancio, su PS5 e Xbox Series X|S per il nuovo sparatutto in soggettiva da parte del publisher francese.

Stephanie Brenham, lead programmer presso il team di sviluppo che si è occupato di Far Cry 6, ha riferito in un'intervista ubblicata da WCCFTech che Far Cry 6 non conterrà ray tracing né su PS5 né su Xbox Series X|S, essendo invece presente e confermata solo su PC, laddove ovviamente si abbia una GPU in grado di sostenere tale soluzione grafica.

Far Cry 6 è ambientato nell'isola tropicale fittizia di Yara

L'idea generale di Ubisoft è stata di dare la priorità alle performance rispetto alla ricchezza grafica, puntando ai 60 fps a 4K (dinamici, probabilmente). Oltre a questo, gli sviluppatori sembra si siano concentrati sul livello di dettaglio e sulla distanza visiva in maniera continuativa nel corso del gioco.

"Il ray tracing è una caratteristica solo per PC", ha affermato la Brenham, "Su console, il nostro obiettivo è stato sfruttare le capacità dei nuovi hardware, ottimizzando le performance per raggiungere i 4K e i 60 frame al secondo, per esempio, e assicurando che le nuove caratteristiche presenti, come il sistema meteo dinamico, siano supportate su tutte le piattaforme".

Stranamente, Ubisoft aveva incluso il ray tracing in alcuni giochi recenti su PS5 e Xbox Series X|S, come Watch Dogs: Legion, ma evidentemente ha scelto in maniera diversa per Far Cry 6, forse per una decisione specifica del team oppure per una valutazione globale sul tipo di gioco in questione.

Di Far Cry 6 abbiamo visto di recente due video con protagonista Giancarlo Esposito, uno in cui ci sfida nel nuovo live trailer e uno in cui smonta le armi dei guerriglieri.