Diablo 2: Resurrected: il trailer di lancio ha Simu Liu come protagonista

In testa alla notizia trovate il trailer di lancio di Diablo 2: Resurrected, che ha come protagonista assoluto l'attore Simu Liu, che probabilmente conoscerete per il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, di recente pubblicazione.

Il trailer è molto semplice, ma di grande impatto, e vede Liu recarsi in una chiesa per confessarsi: il suo obiettivo è scendere all'inferno per distruggere tutti i demoni, ovviamente giocando a Diablo 2: Resurrected. Da notare che nel video si vedono pochissime sequenze di gioco, ma il suo effetto lo produce comunque, riuscendo a suggestionare al punto giusto lo spettatore.

Per il resto vi ricordiamo che Diablo 2: Resurrected sta per arrivare: la data d'uscita è stata fissata al 23 settembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, Nintendo Switch e PS5. Si tratterà di una riproposizione fedele di Diablo II, ma con grafica completamente rifatta, scene d'intermezzo comprese. Blizzard dovrebbe aver realizzato un'operazione molto migliore rispetto a Warcraft III: Reforged, che non ha soddisfatto i giocatori per i troppi problemi.