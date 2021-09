Ms. Marvel: possibile uscita a inizio 2022 per la serie Disney+ legata all'MCU

Tra i tanti progetti legati al Marvel Cinematic Universe in casa Disney non poteva mancare anche una serie TV dedicata a Ms. Marvel, personaggio destinato a coprire un ruolo importante nel futuro dell'MCU, che dovrebbe essere introdotto in maniera più approfondita proprio da tale serie su Disney+, la quale potrebbe avere un periodo di uscita piuttosto vicino.

Secondo quanto riportato da alcuni insider dell'industria, c'è la possibilità che la serie di Ms. Marvel possa essere lanciata su Disney+ già a febbraio 2022, dunque proprio nel corso di questo inverno, alquanto prima di quanto si potesse pensare. Non ci sono molte prove a sostegno di questa teoria tranne presunte voci da persone ben informate, dunque prendiamo il tutto come un semplice rumor.



D'altra parte, l'uscita a febbraio 2022 sembrerebbe anche un po' troppo vicina rispetto alla serie di Hawkeye, che partirà il 24 novembre 2021 su Disney+. È vero che si tratta di una serie piuttosto breve, essendo composta da soli sei episodi, ma i tempi sarebbero piuttosto compressi tra questa e quella di Ms. Marvel.

Secondo molti, Disney+ dovrebbe coprire in qualche modo la prima parte del 2022 con una serie Marvel, visto il ritmo adottato finora per queste produzioni, ma la questione non è così matematica e comunque ci sono state anche pause piuttosto lunghe tra serie precedenti come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki.

Considerando poi come non si sia visto praticamente nulla della nuova serie TV, la voce che la vuole pronta per i primi del 2022 risulta alquanto dubbia, ma sono in molti a riportarla, al momento. "Ms. Marvel è un nuovo tipo di supereroe, ma al nocciolo, la sua storia è universale", ha affermato al riguardo il creatore della serie e autore della sceneggiatura, Bisha K. Ali.

La protagonista, ovvero Kamala Khan/Ms. Marvel, sarà interpretata dalla giovane attrice Iman Vellani. Nel 2019, era emerso che le riprese sulla serie sarebbero iniziate nel 2020, ma con i vari sconvolgimenti occorsi in seguito abbiamo visto come i programmi siano completamente saltati.