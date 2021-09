Marvel's Hawkeye, trailer ufficiale della serie TV su Disney+

Marvel's Hawkeye si è mostrato con un trailer ufficiale, che finalmente fa vedere qualcosa di concreto su questa nuova serie TV di Disney+ in arrivo a novembre, con alcune scene tratte dallo show televisivo che ha per protagonista l'infallibile arciere degli Avengers.

Vediamo dunque il primo trailer ufficiale per Marvel's Hawkeye, nuova serie TV di Disney Plus che ha ora anche una data di uscita, ovvero verrà distribuita attraverso il servizio video su abbonamento a partire dal 24 novembre 2021, probabilmente a cadenza settimanale.

La nuova serie vede un Clint Barton uscito ormai dal servizio attivo con gli Avengers e intenzionato a tornare a casa dalla propria famiglia per Natale. I piani vengono però complicati da una serie di inconvenienti ancora non meglio definiti, ma che riguarderanno vari nemici da combattere.

Barton, interpretato ancora da Jeremy Renner, ovvero l'attore che abbiamo visto mantenere il ruolo in questione per tutta la serie dei film cinematografici sugli Avengers, sarà però coadiuvato, in questo caso, da Kate Bishop, ovvero l'Hawkeye in versione femminile.

Bishop è un personaggio storico dei fumetti Marvel, ma in questo caso viene messa in scena nel suo periodo iniziale di attività, dunque come una sorta di supereroina alle prime armi, che agirà in cooperazione con Barton all'interno di diverse situazioni.

Interpretata da Hailee Steinfeld, Kate Bishop è una vera e propria co-protagonista della serie di Hawkeye, destinata probabilmente a prendere il suo ruolo in pianta stabile nel prossimo futuro. Tra gli altri interpreti, ci sono Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James e Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez.

Dopo la foto teaser emersa poco fa, arriva dunque il trailer ufficiale della serie, che segue dunque le altre operazioni simili da parte di Disney+ come i recenti Falcon and the Winter Soldier e Loki.