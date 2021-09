I 10 migliori accessori per Nintendo Switch per usare la console al massimo

Nintendo Switch è una console di grande qualità, questo lo sappiamo benissimo, e il successo ottenuto negli anni dimostra che ha tutto quel che serve per essere una delle migliori console della casa di Kyoto di sempre. Non mancano infatti i giochi, i servizi online e non mancano gli accessori, da sempre un elemento fondamentale nel panorama hardware di Nintendo. I migliori accessori per Nintendo Switch permettono dopotutto di potenziare l'esperienza offerta dalla console, sia in modalità portatile che in modalità TV. Date quindi un'occhiata a quelli che secondo noi sono i migliori accessori per Nintendo Switch da avere in casa per godersi al massimo ogni sessione di gioco.

Il Pro Controller Pro Controller Tra le caratteristiche più interessanti e innovative di cui la console Nintendo è dotata troviamo sicuramente i Joy-Con: controller innovativi, precisi e altamente tecnologici capaci di offrire diverse modalità di utilizzo. Sono comodi e funzionano bene, tuttavia in diversi momenti, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco in modalità dock, potrebbe farsi sentire la necessità di impugnare un vero e proprio controller. Nintendo ha pensato anche a questo, sfornando una periferica wireless che rientra a pieno diritto nella lista dei migliori accessori per Nintendo Switch, prodotta con materiali di ottima qualità, piacevole al tatto e molto comoda da utilizzare. Il Nintendo Pro Controller racchiude al proprio interno tutta la tecnologia propria dei Joy-Con, con la comodità di un gamepad tradizionale. Troviamo infatti HD Rumble, sensori di movimento e lettore NFC per gli Amiibo. Sono presenti tutti i tasti di Switch, compreso quello per la cattura di immagini, e la loro disposizione ricorda a grandi linee quella dei controller Microsoft, con levette analogiche poste su livelli sfalsati. Motivo in più per usare il Pro Contoller rispetto al Joy-Con è la presenza di una vera e propria croce digitale, utilissima se amate i picchiaduro. Infine la batteria integrata, ricaricabile tramite il cavo USB-C fornito in dotazione riesce a garantire fino a 40 ore di autonomia. Vi ricordiamo che il Nintendo Pro Controller è disponibile anche in diverse edizioni limitate, come quella dedicata a Splatoon 2 o l'edizione a tema Xenoblade Chronicles 2.

Controller wireless alternativi Controller wireless per Switch, marcato Hori Il Pro Controller è uno dei migliori accessori per Nintendo Switch, non c'è dubbio, ma il costo non è dei più bassi. Se volete risparmiare qualcosina ci sentiamo di consigliarvi quello prodotto da Hori su licenza ufficiale Nintendo. Oltre al costo decisamente inferiore, le differenze principali le riscontriamo nell'assenza del motore di vibrazione, del lettore NFC e del sistema di giroscopi. Inoltre il pad è utilizzabile esclusivamente tramite cavo USB da collegare alla console. Si tratta in altre parole di una soluzione non perfetta, ma potrebbe essere perfetta se avete bisogno di un controller wireless per alcuni giochi specifici e non volete investire una grossa cifra.

La Docking Station Docking Station di Nintendo Switch Nella confezione di Nintendo Switch è ovviamente inclusa la docking station, periferica che permette di utilizzare la console sulla nostra TV godendo della massima risoluzione. Nella maggior parte dei casi quella in dotazione è sufficiente, alcuni però potrebbero avere l'esigenza di collegarla a diversi televisori. Nintendo ci offre l'opportunità di acquistare una docking station aggiuntiva. Vi sono in commercio anche stazioni di ricarica non ufficiali, ma noi vi consigliamo sempre di dare priorità a quella di Nintendo, per non rischiare incompatibilità e potenziali danneggiamenti della console. Inoltre, ricordate che Nintendo Switch OLED offrirà una docking station aggiornata, la quale include una porta LAN per la connessione internet via cavo. La docking station aggiornata sarà acquistabile separatamente da Switch OLED, quindi se avete intenzione di acquistare una stazione di ricarica aggiuntiva, potrebbe valere la pena attendere l'arrivo della nuova console, atteso per l'inizio di ottobre 2021.

Custodia protettiva Custodia Protettiva Switch La natura portatile di Switch ci obbliga ad averne particolare cura, facendo quanto più possibile attenzione durante gli spostamenti e adottando una serie di precauzioni per garantirne sicurezza e durata nel tempo. Vi consigliamo quindi di acquistare quanto prima una custodia per il trasporto della console. Nintendo ne ha messe in commercio diverse, come la più classica di colore grigio con logo, la versione dedicata a Super Mario Odyssey o quella a tema Splatoon 2. Va segnalato inoltre che tutte le custodie ufficiali Nintendo contengono al loro interno una pellicola protettiva per lo schermo di tipo tradizionale, sufficiente a proteggere da graffi ma meno resistente di quelle in vetro temperato, che vedremo più avanti. Anche BigBen Interactive ha prodotto su licenza Nintendo alcune custodie a tema, come quella dedicata a The Legend of Zelda Breath of The Wild o a Super Mario Odyssey. Se invece volete il massimo del risparmio, vi consigliamo la custodia Orzly o la più capiente custodia prodotta da Keten. Se volete giocare in portatilità, uno dei migliori accessori per Nintendo Switch (se non direttamente un accessorio fondamentale!) è proprio una custodia protettiva: non ve ne pentirete.

Pellicola Protettiva Pellicola protettiva Switch Come anticipato, è molto importante proteggere lo schermo della nostra console. Switch di per sé è piuttosto resistente, capace di sopravvivere a cadute da 300 metri (non provateci a casa, ndr), ma alcuni utenti hanno notato la presenza di alcuni graffi sulla cornice a seguito dell'inserimento nella docking station. Il mercato è pieno di pellicole protettive, parlando però dei migliori accessori per Nintendo Switch vi consigliamo però quelle in vetro temperato, più resistenti e facili da installare. Particolarmente apprezzate sono le pellicole amFilm, in confezione da due, risparmiando qualche euro invece troviamo il pacchetto di Janisber. Ricordate che è meglio spendere una manciata di euro per acquistare una protezione che ritrovarsi con lo schermo graffiato dalle chiavi che avevate nello zaino o perché sbadatamente avete poggiato la console a faccia in giù.

Il supporto da tavolo Supporta da tavolo per Nintendo Switch La parte posteriore di Switch è provvista di un piccolo piedistallo incassato nel case, da utilizzare quando abbiamo la necessità di giocare in modalità da tavolo. Nonostante la comodità di avere a disposizione in qualsiasi momento un supporto per tenere in piedi la console, abbiamo notato che in alcune circostanze non è abbastanza per garantire la stabilità della stessa, rischiando di rovesciarla per terra se poggiata su superfici non perfettamente lisce o se utilizzata su mezzi di trasporto come aerei o treni. Se giocate spesso in mobilità vi consigliamo di acquistare il supporto Hori PlayStand, prodotto su licenza ufficiale. Richiudibile e compatto vi consentirà di mantenere stabile la console in modalità da tavolo su qualsiasi superficie: uno dei migliori accessori per Nintendo Switch per chiunque giochi spesso fuori casa.

La micro SD Micro SD per Switch Come tutti sappiamo Nintendo ha deciso di adottare delle schede di memoria per i suoi giochi, supporti ideali per ridurre drasticamente i tempi di caricamento e che si adattano perfettamente al form factor della console. Questo tipo supporto però potrebbe incontrare qualche limite in termini di capacità e spesso si è costretti a scaricare diversi GB di dati per poter avviare il titolo. A questo proposito, Nintendo ha provvisto Switch di uno slot per schede MicroSD, in modo da espandere la memoria della console e consentire all'utente di scaricare agevolmente dati aggiuntivi e titoli in digitale senza saturare la memoria di sistema. Vi consigliamo quindi di acquistare una MicroSD da almeno 128GB, come la MicroSDXC Ultra di SanDisk o la più economica Samsung Evo Plus. Qualunque decidiate di prendere, non ve ne pentirete, perché prima o poi capiterà di voler scaricare l'aggiornamento per i vostro gioco preferito e non avere abbastanza spazio.

Nintendo Joy-Con Wheel Dire Nintendo Switch significa anche dire Mario Kart 8 Deluxe. Il gioco di guida arcade dedicato all'idraulico italo-americano è il più venduto per la console ibrida giapponese. Non mancano inoltre vari altri giochi di guida per divertirsi da soli e in compagnia. Per rendere l'esperienza ancora più autentica, soprattutto dal punto di vista stilistico, potete acquistare i Joy-Con Wheel, ovvero dei volanti. Tra i migliori accessori per Ninendo Switch in questa categoria troviamo il volante ufficiale Nintendo (che include due Wheel), oppure il volante di Hori su licenza ufficiale a tema Mario Kart 8 Deluxe, in colorazione rossa (Mario) o verde (Luigi). La scelta perfetta per il vostro torneo con gli amici.

Custodia grip Custodia "grip" per Switch Uno dei grandi vantaggi di Switch è che si tratta di una console ibrida, perfetta sia per giocare con il televisore che in modalità portatile. Se preferite quest'ultima versione ma ogni tanto vi rendete conto di faticare a tenere la presa sulla console, una Custodia grip potrebbe essere la scelta giusta per voi. La custodia grip estende la parte laterale dei Joy-Con e permette di tenere le braccia maggiormente inclinate e quindi diminuire la fatica. Si tratta di uno dei migliori accessori per Nintendo Switch per chi si dedica a lunghe sessioni fuori casa.