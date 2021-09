Death Note, il cosplay di Misa Amane da win_winry trafigge con lo sguardo

Death Note continua ad essere un soggetto molto interessante per i cosplayer e in particolare per win_winry_, che continua ad interpretare con grande successo il personaggio femminile più famoso della serie, come dimostra anche questo cosplay di Misa Amane.

Non è la prima volta che la modella in questione interpreta Misa, ma ogni volta è veramente un successo, probabilmente anche grazie ad alcune somiglianze intrinseche nei lineamenti, o forse in qualche corrispondenza dal punto di vista dello stile e del portamento.

In ogni caso, Misa Amane è uno dei personaggi ricorrenti all'interno del cast di Death Note: una modella, sostenitrice di Kira, che diventerà poi a sempre più importante all'interno della storia, con l'avanzare della sua posizione in situazioni sempre più complesse e inquietanti.

Tutto questo suggerisce, giustamente che Misa sia un personaggio ben più profondo e complesso di quanto possa apparire, ricoprendo un ruolo che va ben al di là di quello di una semplice bella ragazza nel particolare mondo di Death Note. Win_winry_, anche in questo caso, riprende perfettamente lo stile tipico del personaggio in questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Misa Amane è una ragazza apparentemente solare, ma che crea un contrasto impressionante con lo stile gotico che adotta all'interno della storia, come dimostra anche l'abito scuro utilizzato dalla cosplayer in questo caso. Proprio su questo gioco di opposti si basa il fascino di questo personaggio, ben replicato anche in questa foto.