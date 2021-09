Genshin Impact, il cosplay di Amber di Likeassassin sprizza vitalità

Genshin Impact è una fonte pressoché inesauribile di ispirazioni per i cosplayer e le cosplayer soprattutto, considerando l'enorme quantità di personaggi, in particolare femminili, che popolano il suo ampio roster e sono già entrati nell'immaginario comune, come vediamo in questo cosplay di Amber da parte dell'ottima Likeassassin.

La modella in questione, d'altra parte, sembra essere naturalmente portata ad interpretare la specialista in Pyro di Genshin Impact, visto il suo aspetto solare e sorridente, nella maggior parte dei casi. Questo si associa perfettamente allo stile di Amber, che infatti risulta particolarmente ben riprodotta in questo cosplay che vedete qui sotto.

L'eroina di Mondstadt è sempre ben disposta ad aiutare tutti e sempre col sorriso sulle labbra, e così viene precisamente replicata da Likeassassin, che si è già cimentata in passato su questo personaggio, ma a quanto pare nel frattempo ha perso il set di foto originale, decidendo così di rifarne un altro, come riferito dal messaggio a corredo della foto.

La vediamo dunque riproporre Amber con un costume a dire il vero un po' ridotto rispetto a quello originale, peraltro senza gli iconici occhialoni, ma per il resto molto azzeccato.