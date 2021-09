Mortal Kombat: il cosplay di Mileena da Vkryp è perfetto, Ed Boon apprezza

Mortal Kombat ha sempre fornito materiale in abbondanza per i cosplayer, data la varietà e particolarità del suo ampio cast, ma tra i combattenti un posto speciale è sicuramente occupato da Mileena, l'enigmatica assassina di Shao Kahn, che in questo caso si ripresenta con un cosplay perfetto da parte di Vkryp.

Valentina Kryp, questo il nome della modella, ha un fisico che si adatta perfettamente alla corporatura di Mileena e la sua riproduzione è veramente fedele, come potete vedere dalla varie foto inserite nello shoot su Instagram riportato qui sotto.

Tra le varie pose, è possibile vedere la riproduzione perfetta del costume, ovviamente molto succinto come vuole la tradizione del personaggio, oltre alla capigliatura praticamente identica e ai sai in evidenza, le armi classiche della combattente in questione.

Tra le varie foto è possibile vedere anche la Kryp in compagnia di Ed Boon, evidentemente nel corso di un evento speciale dedicato a Mortal Kombat o qualcosa del genere, con il responsabile della serie presso NetherRealms che evidentemente ha apprezzato la riproduzione del personaggio fatto dalla modella.