PS5: un nuovo gioco Marvel in sviluppo presso PlayStation Studios?

PS5 e PS4 potrebbero avere un nuovo gioco basato su una proprietà intellettuale Marvel in arrivo, in sviluppo addirittura presso un team first party all'interno dei PlayStation Studios, in base a quanto riferito da un insider, a dire il vero non molto affidabile.

Mettiamo subito le mani avanti: la fonte in questione sembra essere Tidux, sedicente insider che ha uno storico a dir poco controverso, di fatto avendo più volte mancato il bersaglio rispetto a quante ne ha azzeccate in questi anni, dunque è difficile considerare la notizia come solida.

Tuttavia, l'idea è indubbiamente affascinante: secondo il personaggio in questione, ci sarebbe un nuovo gioco Marvel in sviluppo in esclusiva per PlayStation, dunque probabilmente PS5 e PS4, e non sembrerebbe trattarsi di un nuovo Spider-Man, altrimenti la cosa sarebbe stata specificata.



"Se questo è vero, internet si scioglierà", si legge nel messaggio di Tidux, "Rumor incredibili da diverse fonti. IP Marvel - 1P". Sembra dunque trattarsi di una proprietà intellettuale Marvel, con "1P" che, scritto così, sembra riferirsi a una produzione first party, dunque da parte di uno dei PlayStation Studios, a meno che non intenda single player.

Sony ha ovviamente rapporti diretti con Marvel in ambito cinematografico, sebbene la recente storia di attriti sulla questione Spider-Man e MCU possa rendere difficile la possibilità di appropriarsi di un altro franchise con non sia l'Uomo Ragno, ormai strettamente nelle mani di Sony Pictures.

D'altra parte, le esclusive Sony da questo punto di vista sono state sempre incentrate su tale personaggio, con Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e i contenuti di Marvel's Avengers comunque legati sempre a Spider-Man. Potrebbe essere un personaggio legato al medesimo universo, come Carnage o Morbius, protagonisti peraltro di rispettivi adattamenti cinematografici.

In ogni caso, come abbiamo detto in precedenza la fonte è quantomeno dubbia, dunque prendete il tutto come una semplice voce di corridoio tutta da dimostrare.