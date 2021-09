Far Cry 3 è gratis su PC: Ubisoft lo regala questa settimana, in attesa di Far Cry 6

Far Cry 3 è disponibile gratis da oggi su PC, come regalo speciale da parte di Ubisoft in attesa dell'arrivo di Far Cry 6, disponibile per questa settimana e dunque a tempo limitato, ma che rimane all'interno della propria libreria sempre anche dopo la conclusione dell'offerta, se riscattato entro il termine previsto.

Da oggi fino all'11 settembre 2021, dunque, è possibile scaricare gratis Far Cry 3 dirigendoci a questo indirizzo, effettuando il login con l'account relativo a Ubisoft Connect su PC. Riportiamo dunque qui sotto il link per il download del gioco:

Link: riscatta Far Cry 3 da Ubisoft Connect

L'unica richiesta è possedere un account per lo store Ubisoft, ma essendo questo gratuito l'intera offerta non richiede alcun esborso, in ogni caso.

Far Cry 3 è ancora legato alle ambientazioni tropicale classiche della serie agli inizi

Sebbene sia uscito ormai quasi 9 anni fa, Far Cry 3 resta un capitolo particolarmente apprezzato nella serie di sparatutto in prima persona da parte di Ubisoft.

Prima della vera e propria svolta open world, Far Cry 3 cominciava comunque a proporre una mappa piuttosto ampia da esplorare, dando una notevole libertà di approccio al giocatore e questi elementi sono ancora ben apprezzabili in questo capitolo. Trovate maggiori informazioni nella recensione di Far Cry 3.

L'offerta può servire anche per alimentare l'attesa di Far Cry 6, la cui uscita non è ormai lontana, essendo stata fissata per il 7 ottobre 2021. A questo proposito, ricordiamo il provato di Far Cry 6 con tutte le informazioni sul nuovo capitolo in arrivo.