My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di ariem._.cosplay è balneare

L'estate sta finendo, quindi perché non festeggiare con un cosplay di Himiko Toga, uno dei personaggi femminili della serie giapponese My Hero Academia, realizzato dalla cosplayer ariem._.cosplay?

Più che un cosplay, è una reinterpretazione del personaggio che, pur essendo tra gli antagonisti, evidentemente non manca di godersi la vita di tanto in tanto. In effetti ha un carattere così strano che potrebbe anche essere una fan dell'abbronzatura.

Nella foto del cosplay la vediamo bivaccare a bordo piscina, in un costume creato dalla cosplayer stessa, che riprende i colori e alcune forme del costume originale del personaggio, insieme a un altro dei cattivi di My Hero Academia: Dabi. Quest'ultimo ha anche una ciambella d'ordinanza, per sottolineare che non tutti i malvagi sanno nuotare. Simpatico anche il suo costume, pieno di fruttini.

