One Piece, il cosplay di Nico Robin di hisokasfatgrorillagrip è aggressivo

Nico Robin è uno dei personaggi più amati di One Piece e i cosplay a lei dedicati non mancano mai, come ad esempio questo di hisokasfatgrorillagrip che l'ha rappresentata in una posa aggressiva e sfrontata, nel suo vestito classico.

Il costume in sé è una riproduzione perfetta dell'originale, sia per la lunga gonna, sia per il giacchetto blu. Non mancano la riproduzione della pettinatura e i classici occhiali da sole, che fanno buona parte del personaggio.

La location scelta per la foto è di tipo naturale, in linea con le caratteristiche di Nico Robin e con alcune delle ambientazioni di One Piece. Lo sfondo non è costruito alla perfezione, ma ci si può accontentare, visto che ciò che conta in questo caso è il soggetto in primo piano. Ma ora bando alle ciance e vediamo la foto.

