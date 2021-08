Death Note, il cosplay di Misa Amane da Win_winry è gotico e fascinoso

Death Note è un po' uscito dai radar di recente, ma resta una fonte d'ispirazione importante per i cosplayer, come dimostra questo bel cosplay di Misa Amane da parte di win_winry_, che riprende in maniera piuttosto azzeccata lo stile del personaggio.

La ragazza è uno dei personaggi ricorrenti all'interno del cast di Death Note: Misa è una modella e sostenitrice di Kira, che assurgerà poi a un ruolo sempre più importante con l'avanzare della storia, che evitiamo di svelare nel caso non si sia seguita la serie si abbia interesse a farlo.

In ogni caso, possiamo dire tranquillamente che Misa è un personaggio ben più profondo e complesso di quanto possa apparire e ha una grande importanza nello svolgersi degli eventi riguardanti anche Light Yagami. win_winry_ riprende perfettamente lo stile tipico del personaggio in questa foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Si tratta di una bella ragazza, caratterizzata dal forte contrasto tra lo stile oscuro e gotico usato per l'abbigliamento e il suo aspetto da ragazza solare, con capigliatura bionda e carnagione estremamente chiara, creando un effetto di notevole impatto.

La cosplayer riprende precisamente questo contrasto nella perfetta riproduzione del vestito, del trucco e dell'acconciatura del personaggio, ricreando in questo modo una Misa Amane in carne e ossa.