Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di kseniya propone il vestito blu del remake

Final Fantasy 7 Remake ha saputo colpire nel segno sotto molti punti di vista, ma uno di quelli più apprezzati è il design dei personaggi. In una fase di gioco, i nostri protagonisti hanno anche la possibilità, in base a una serie di scelte e azioni del giocatore, di indossare un vestito unico per una missione. Ora, kseniya ci propone proprio un cosplay di Tifa con vestito blu da Final Fantasy 7 Remake.

kseniya propone tre diversi scatti, che ci permettono di ammirare la qualità del costume. Possiamo notare i dettagli delle scarpe, ad esempio, ma anche il laccio attorno alla caviglia. Nel complesso, questa Tifa è stata ricreata con grande precisione da Final Fantasy 7 Remake.

