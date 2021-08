The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition annunciato, anche per PS5 e Xbox Series X

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, riedizione del quinto capitolo della saga delle Elder Scrolls, è stata annunciata per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC. Sostanzialmente si tratta di una versione aggiornata della Special Edition, cui saranno aggiunte più di 500 mod del Creation Club, la piattaforma gestita da Bethesda stessa. Sarà disponibile a partire dall'11 novembre 2021.

Da notare un paio di dettagli importanti: chi già possiede The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition avrà diritto all'upgrade gratuito alla nuova versione, sia su PC che su console. Inoltre, chi acquisterà le versioni PS4 e Xbox One avrà diritto all'upgrade gratuito verso quelle PS5 e Xbox Series X e S, rispettivamente.

Il fulcro dell'offerta sembrano comunque essere le mod, che aggiungeranno moltissime funzioni a Skyrim, come la pesca, mostrata nell'immagine sottostante.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, si pesca!

Sicuramente la The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition male non fa, ma con tutti i fan in attesa di notizie su The Elder Scrolls VI, immaginiamo che qualcuno possa essere rimasto interdetto da questo annuncio, che oltretutto ci ricorda come siano passati dieci anni dall'ultimo The Elder Scrolls della serie regolare.