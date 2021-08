Bum Simulator: data d'uscita dell'Accesso Anticipato per questo simulatore di barbone

Bum Simulator ha una data d'uscita in Accesso Anticipato su Steam: 26 agosto 2021. Per chi non lo sapesse, si tratta di un simulatore di barbone, uscito un po' dai radar dopo l'esplosivo annuncio. Sostanzialmente nel gioco bisognerà imparare la vita di strada, tra pericoli reali e altri decisamente esagerati.

Qui sotto trovate il nuovo trailer del gioco, che mostra un gameplay più rifinito rispetto a quello del video di annuncio:

Che dire? La prospettiva di sopravvivere chiedendo la carità, eliminando chi ci tratta male a suon di rutti fantozziani potenziati dall'abuso di alcol è davvero intrigante, così come quella di usare dei piccioni kamikaze come armi. Non manca la parte più squisitamente survival, con la possibilità di costruirsi un vero e proprio maniero in mezzo a un parcheggio. Siamo quasi estasiati.

Bum Simulator costerà 14,99€ e sarà scontato del 5% nel caso in 200.000 lo aggiungano alla loro lista dei desideri su Steam e in 33.000 entrino nel gruppo ufficiale, e del 10% nel caso le cifre di cui sopra arrivino a 220.000 e 35.000.