Deathloop: gli sviluppatori ci spiegano il gioco in un lungo video

Arkane Studios ha pubblicato un nuovo filmato di Deathloop, in cui alcuni membri del team di sviluppo ci spiegano meglio il gioco. Oltre alle interviste, ci sono anche alcuni momenti di gameplay. In generale vale la pena guardarlo se si sta aspettando con impazienza questa esclusiva temporale PS5/PC. A essere intervistati d Julianna Blake sono tre sviluppatori di Arkane Lyon: Dinga Bakaba, Dana Nightingale e Bennett Smith.

Leggiamo la descrizione generale del gioco:

DEATHLOOP è uno sparatutto in soggettiva next-gen di Arkane Lyon, il pluripremiato studio che ha creato Dishonored. In DEATHLOOP, due assassini rivali sono intrappolati in un misterioso loop temporale sull'isola di Blackreef, condannati a vivere lo stesso giorno in eterno. Nei panni di Colt, l'unica possibilità di fuga è mettere fine a questo ciclo infinito assassinando otto bersagli chiave prima che il giorno ricominci. Impara da ogni ciclo, prova nuove strade, ottieni informazioni e scopri nuove armi e abilità. E spezza il loop a qualsiasi costo.

SE NON CE LA FAI LA PRIMA VOLTA... MUORI, MUORI ANCORA.

Ogni nuovo loop è un'opportunità per cambiare. Sfrutta le conoscenze acquisite a ogni tentativo per modificare lo stile di gioco, aggirandoti furtivamente per i livelli o combattere ad armi spianate. A ogni loop scoprirai nuovi segreti, otterrai informazioni sui tuoi bersagli e sull'isola di Blackreef e amplierai il tuo arsenale. Grazie ad abilità soprannaturali e armamento incredibile, sfrutterai questi strumenti per uccidere in modo convincente e devastante. Personalizza la tua dotazione con saggezza per sopravvivere a questo gioco tra cacciatore e preda.

MODALITÀ PER GIOCATORE SINGOLO CON LETALE MODALITÀ MULTIGIOCATORE

Sei l'eroe o il cattivo? Il protagonista della storia principale sei tu nei panni di Colt, incaricato di abbattere importanti bersagli sull'isola di Blackreef per spezzare il loop e ottenere la libertà. Ma mentre lotti per la tua missione, Julianna ti darà la caccia e può essere controllata da un altro giocatore. Se ti piacciono i cattivi, anche tu puoi impersonare Julianna e invadere la campagna di un altro giocatore per uccidere Colt. L'esperienza multigiocatore è facoltativa ed è possibile assegnare la gestione di Julianna all'IA.

L'isola Di Blackreef: Paradiso O Prigione?

Arkane è famosa per i suoi mondi incredibili contraddistinti da passaggi multipli e gameplay sempre nuovo. DEATHLOOP offre una meravigliosa ambientazione retro-futuristica ispirata agli anni '60, già protagonista a sé stante. Blackreef sarà anche un'autentica terra delle meraviglie, ma è anche la prigione di Colt: un mondo decadente dove la morte non ha significato e i suoi abitanti dal grilletto facile partecipano a una festa eterna ingabbiando il nostro protagonista.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2021. Se volete maggiori informazioni, leggete la nostra anteprima di Deathloop.