Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di dovaxregrets è fedelissimo

Final Fantasy 7 Remake è per certo uno dei giochi del 2020 preferiti di molti appassionati. Con l'uscita della versione PS5 Intergrade, possiamo dire che si tratta del gioco preferito anche del 2021! Non passa giorno, dopotutto, che i giocatori non ripensino alle storie dei protagonisti. Di certo il mondo del cosplay non ha ancora abbandonato la saga, come dimostra il cosplay di Tifa realizzato da dovaxregrets.

Come potete vedere, Tifa è stata ricreata in modo estremamente fedele in questo cosplay di dovaxregrets. La protagonista di Final Fantasy 7 Remake appare proprio così nel gioco, con i guanti da combattimenti, il top bianco e le bretelle. Un abbigliamento poco adatto al combattimento, forse, ma di certo molto apprezzato dagli appassionati.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da dovaxregrets? La protagonista di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata nel modo migliore a vostro parere?