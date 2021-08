XDefiant: Ubisoft dice che puoi giocare alla beta solo con le tende della finestra tirate

Non è un segreto che le fasi di test di giochi molto importanti, che siano alpha o beta o che altro, richiedano ai giocatori di firmare degli NDA, ovvero degli accordi di non divulgazione che hanno lo scopo di prevenire la condivisione di informazioni che dovrebbero rimanere segrete. Lo stesso sta accadendo con Ubisoft e con il suo Tom Clancy's XDefiant. Lo sparatutto online, però, pare prendere molto sul serio la cosa e dice anche che bisogna giocare con le tende della finestra tirate!

Precisamente, all'interno del lungo NDA di Ubisoft ricevuto da MP1st, è possibile leggere: "Se partecipo al test in una stanza con una finestra, tengo le finestre tirate." Si tratta di una regola molto precisa, che lascia intendere quanto Ubisoft tenga al non lasciar filtrare dettagli prima del tempo. Inoltre, i giocatori di Tom Clancy's XDefiant devono seguire anche una seconda regola molto precisa: "Se partecipo al test da solo, non inviterò nessuno (inclusi i membri della mia famiglia) alla mia sessione di gioco".

Tom Clancy's XDefiant

Quest'ultima in realtà non è una regola strana: dopotutto Ubisoft non vuole che una seconda persona filmi, faccia foto o apprenda informazioni che poi potrebbe condividere online. Tom Clancy's XDefiant deve rimanere un segreto fino all'ultimo secondo.

Vi ricordiamo che Tom Clancy's XDefiant è uno sparatutto online 6 vs 6 che raccoglie classi di personaggi dal mondo narrativo di Tom Clancy. Potete leggere la nostra anteprima qui. Inoltre, potete vedere un trailer delle mappe del closed test qui.