Tribes of Midgard supera 250.000 giocatori in una sola settimana, è un successo

Tribes of Midgard è da poco stato reso disponibile, ma ha già ottenuto un grande successo. Gli sviluppatori hanno infatti condiviso tramite Twitter i risultati commerciali e di gioco della propria avventura coop multigiocatore dopo la prima settimana dall'uscita: Tribes of Midgard ha superato i 250.000 giocatori!

Come potete vedere qui sotto, l'account Twitter ufficiale ha svelato il traguardo, ringraziando i giocatori anche con un piccolo video. Inoltre, il team di sviluppo ha condiviso anche un altro dato: nella prima settimana i giocatori sono stati in grado di eliminare 40.000 giganti, le potenti creature che si trovano all'interno del mondo di gioco. Si tratta di un numero impressionate considerando la loro potenza.

Inoltre, Norsfell e Gearbox hanno stretto una partnership con One Tree Planted: per celebrare il successo di Tribes of Midgard, verranno piantati oltre 40.000 alberi. Vi ricordiamo che Tribes of Midgard è disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Tribes of Midgard, come detto, è un gioco cooperativo multigiocatore, ma è possibile anche giocare da soli. Con un gruppo di massimo dieci persone, è possibile esplorare un mondo di gioco nordico alla ricerca di risorse per potenziare e proteggere il nostro villaggio. Non mancano ovviamente molteplici combattimenti, non solo contro i potenti giganti.

Potete vedere il trailer d'annuncio di Tribes of Midgard qui.