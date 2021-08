GTA: Take-Two rimuove delle mod di vecchi capitoli perché "danneggiano l'economia di gioco""

Lo scorso mese, Take-Two ha eliminato una serie di mod di vecchi GTA, come "GTA Underground" (che combina mappe di vari GTA con quelle di Canis Canim Edit e di Manhunt) e come Kadakash's AI-upscaled HD Mod per GTA San Andreas. Durante la recente riunione con gli investitori, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha commentato la questione, spiegando che uno dei motivi è che le mod danneggiano l'economia di gioco.

Precisamente, Zelnick ha affermato: "Siamo alquanto flessibili, ma richiediamo la rimozione se le mod danneggiano l'economia di gioco o se vi sono comportamenti scorretti." Difficile però capire come mod di tal tipo possano essere un problema per GTA e per Take-Two, soprattutto parlando della mod di upscale delle texture.

GTA San Andreas

Parliamo inoltre di mod di vecchi capitoli, non di GTA 5. Non vi è un'economia interna che potrebbe essere danneggiata, visto che parliamo di giochi single player. Inoltre, le mod sono spesso uno dei motivi per i quali certi giochi riescono a continuare a vendere anche dopo molti anni: di certo la maggior parte dei giocatori non comprano GTA San Andreas oggigiorno per giocare di nuovo in versione vanilla.

Per il momento, comunque, questa è la dichiarazione di Take-Two. Se una mod dovesse, agli occhi dell'azienda, creare un qualche tipo di problema, la rimozione sarebbe immediata. Vi segnaliamo inoltre che GTA 5 ha ottenuto vendite a quota 150 milioni di copie, la serie a 350 milioni.

Se vi interessa GTA 6, per un nuovo rumor l'annuncio sarà nel 2024 con una mappa londinese.