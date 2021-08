PS5: grande evento di agosto rimandato ma ci sarà una sorpresa; le parole di Serranò

In questo periodo, gli occhi sono puntati su Sony PlayStation, una delle grandi big del settore videoludico che non ha ancora scoperto le proprie carte sui giochi in arrivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. La compagnia ha saltato l'E3 2021 e tutti sperano che un qualche grande evento sia in arrivo. Ora, Roberto Serranò afferma che un grande evento PlayStation dedicato a PS5 e PS4 sarebbe stato rimandato da agosto e settembre 2021, ma ci sarebbero comunque delle sorprese in arrivo.

Come potete vedere qui sotto, Serranò afferma: "Quindi, il grande evento PlayStation (lungo 1 ora) potrebbe essere stato spostato dal 12 agosto a settembre, lasciando un piccolo State of Play (meno di 30 minuti) per il 12 agosto, o viceversa. Comunque, alcune sorprese sono dietro l'angolo. Rimanete in contatto." Secondo Serranò, uno dei motivi che potrebbero spingere Sony a rimandare l'evento è la volontà di mostrare più contenuti in un colpo solo.

Questo è quanto afferma Serranò. L'insider spiega che la sua fonte è la francese Carole Quintaine che gestisce un canale YouTube nel quale propone sia Let's Play che interviste con importanti membri del settore. Serranò segnala che anche Jeff Grubb ha udito voci riguardo a un evento PlayStation in arrivo a settembre 2021. Sarà quello il momento prescelto dalla compagnia giapponese per mostrare le "sorprese" PS4 e PS5 del prossimo futuro?

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando solo di rumor, non di informazioni ufficiali. Serranò non è noto per essere l'insider più affidabile di sempre e in alcune situazioni i suoi "leak" si sono rivelati imprecisi. Non ci resta che attendere novità ufficiali.

Nel frattempo, ecco i nuovi giochi PlayStation Now per PS4 e PS5 di agosto 2021 aggiunti al catalogo.