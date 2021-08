PlayStation Now, agosto 2021: i nuovi giochi per PS4 e PS5 aggiunti al catalogo

Sony PlayStation ha annunciato quali sono i giochi di agosto 2021 in arrivo sul catalogo PlayStation Now per PS4 e PS5 (tramite retrocompatibilità). Ricordiamo che i giochi possono essere eseguiti sia in streaming (anche su PC) sia tramite download (solo su console).

I giochi aggiunti ad agosto 2021 su PlayStation Now sono Nier Automata, Ghostrunner e Undertale.

Nier Automata

Nier Automata è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Platinum Games per conto di Square Enix. Il gioco ci mette nei panni di tre diversi personaggi all'interno di un lungo viaggio con finali multipli, combattimenti, sezioni platform, bullet-hell, boss-fight uniche e non solo. Nier Automata sarà disponibile su PS Now fino al 1 novembre 2021.

Ghostrunner

Ghostrunner è un gioco in prima persona fondato sul parkour. Dovremo fare a fette i nostri nemici usando una katana, schivare i proiettili con i nostri incredibili riflessi e sfruttare tante tecniche per avere la meglio in ogni situazione. Si tratta di un gioco che punta tutto sulla velocità.

Undertale

Infine, il terzo gioco in arrivo su PlayStation Now è Undertale. Si tratta di un gioco di ruolo a turni dal taglio surreale. Nei panni di un bambino caduto in un buco, ci ritroviamo in un regno popolato da mostri. Le creature hanno però una personalità unica e non sono sempre aggressive: invece di combattere potremo convincere i nostri nemici ad arrendersi.

Ricordiate che sono ancora disponibili i giochi di luglio 2021 di PS Now!