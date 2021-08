Death's Door: versione Nintendo Switch è molto richiesta, gli sviluppatori commentano

Acid Nerve ha da poco pubblicato Death's Door, un gioco d'avventura e d'azione in stile dungeon-crawling. Il gioco ha ottenuto successo, pur essendo stato pubblicato "solo" su PC e console Xbox. Gli appassionati lo vorrebbero anche su altre piattaforme, in primis Nintendo Switch. Vediamo il commento degli autori.

Mark Foster di Acid Nerve ha affermato: "Death's Door è sempre stata un'esclusiva [console] Xbox, era il piano fin dall'inizio. Sembra proprio che i giocatori siano interessati ad acquistare un gioco nel 2021, il che è una gradita sorpresa." Ha poi affermato: "Non ci sono piani che possiamo annunciare al momento [ndr. riguardo ad altre piattaforme], ma una versione Nintendo Switch è una richiesta molto popolare per gli sviluppatori oggigiorno."

Death's Door

Per il momento, quindi, non sono in programma versioni per altre console o comunque il team non può annunciare nulla a riguardo, forse anche a causa di un accordo di esclusività con Microsoft. Per il momento, in ogni caso, il team di sviluppo può gioire dei risultati di Death's Door: l'opera ha infatti superato i 100.000 giocatori in meno di una settimana.

Se siete incuriositi dal gioco, ecco la nostra recensione nella quale vi spieghiamo che: "Death's Door è la prova che non è importante la meta ma il viaggio. Nonostante il confronto con i tiranni e gli altri boss sia accattivante, la strada per arrivare da loro è il momento in cui il gioco dà il meglio di sé tra combattimento, esplorazione ed enigmi. La ripetitività di fondo viene mitigata con successo dalla varietà di ambientazioni e dal level design ma la mancanza di una mappa si fa sentire e rende l'esplorazione, per quanto riguarda il backtracking, poco coinvolgente."