PlayStation Now, luglio 2021

Torna nel catalogo God of War, stavolta per rimanerci indefinitamente, accompagnato dallo spettacolare soulslike Nioh 2, dall'ottimo action game giapponese Judgment (disponibile fino al 4 ottobre 2021), dal folle Moving Out e da due sportivi: da una parte Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Il Videogioco Ufficiale, dall'altra NASCAR Heat 5.

PlayStation Now , il servizio di game streaming Sony disponibile su PC, PS5 e PS4, vede l'arrivo a luglio 2021 di un'interessante mandata di giochi, fra new entry e graditi ritorni, capitanata da quel capolavoro che risponde al nome di Red Dead Redemption 2, disponibile a tempo limitato fino al 1 novembre 2021.

Nei panni di Arthur Morgan , dovremo capire se vogliamo continuare a far parte della banda di Van der Linde o trovare la nostra strada, anche se il destino non si disturberà a chiederci il permesso per stravolgerci la vita. Dotato di una narrazione solidissima e di un comparto tecnico e artistico mozzafiato, Red Dead Redemption 2 è assolutamente un'esperienza che vale la pena di fare.

Con 37 milioni di copie vendute , Red Dead Redemption 2 non ha bisogno di grandi presentazioni. Il gioco sviluppato da Rockstar Games , disponibile nel catalogo di PlayStation Now fino al 1 novembre 2021, ci conduce nell'America del 1899, durante le fasi finali di quello che viene definito il Selvaggio West, raccontandoci la storia di un gruppo di fuorilegge alle prese con i drammatici risvolti di un colpo andato male.

Sullo sfondo del Giappone medievale, il nostro compito sarà ancora una volta quello di affrontare l'insidia degli Oni e la guerra segreta che si combatte per il dominio del mondo. La differenza è che il nostro personaggio è un sanguemisto, metà umano e metà demone, e può sfruttare questa sua natura per eseguire spettacolari trasformazioni che gli donano abilità speciali devastanti.

Giunto su PlayStation Now con tutta l'intenzione di restarci, Nioh 2 è il secondo capitolo della serie soulslike firmata Team Ninja , sebbene in realtà gli eventi del gioco si svolgano prima di quelli dell'originale Nioh . Protagonista dell'avventura è in questo caso un personaggio che dovremo creare da zero utilizzando un editor all'inizio della campagna, e che fa parte di un gruppo di guardie del corpo per un importante signore feudale.

God of War

Come detto, quello di God of War è un ritorno e non un debutto nel catalogo di PlayStation Now, ma stavolta il gioiellino di Santa Monica Studio resterà sulla piattaforma streaming Sony per sempre. Un'ottima occasione per recuperare finalmente la coinvolgente avventura di Kratos e di suo figlio Atreus, partiti per un triste viaggio al fine di esaudire l'ultimo desiderio della donna a cui erano più legati.

L'insolita coppia desta però l'attenzione delle divinità norrene, che non consentiranno all'ex Dio della Guerra greco di muoversi indisturbato nei loro territori. Kratos dovrà dunque combattere, brandendo il potente Leviatano per farsi strada fra creature di ghiaccio, valchirie e finanche figure leggendarie: raggiungere il picco più alto dei Sette Regni non sarà un'impresa facile.