GTA 5 inarrestabile: vendite oltre 145 milioni, Red Dead Redemption 2 a 37 milioni

GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a vendere in maniera stratosferica anche a distanza di anni dall'uscita originale, in particolare per quanto riguarda il primo che ha superato ora i 145 milioni di copie vendute nel mondo, mentre l'action game western sorpassa i 37 milioni di copie.

I bestseller di Rockstar Games continuano a stupire nei recenti risultati finanziari di Take Two, dai quali emerge che Grand Theft Auto V continua ad avere ottime performance sul mercato, incrementando ulteriormente i dati che erano emersi a febbraio e totalizzando altri 5 milioni a distanza di soli 5 mesi con un ritmo veramente incredibile per un gioco uscito ormai 8 anni fa.

GTA 5 oltre i 145 milioni di copie vendute

Di questo passo, non stupisce affatto l'idea che Rockstar Games voglia continuare a puntare sul gioco in questione e su GTA Online, avendo annunciato proprio ieri la data di uscita di entrambi i giochi su PS5 e Xbox Series X|S fissata per l'11 novembre 2021, con una nuova versione next gen ed espansa, con ulteriori dettagli al riguardo che verranno annunciati in seguito.

Tutto questo porta peraltro l'intera serie Grand Theft Auto ad aver totalizzato 345 milioni di copie vendute nella sua storia attraverso i vari capitoli usciti finora sul mercato, ma le vendite del quinto capitolo sono veramente una storia a parte rispetto ai pur ottimi successi precedenti.

Anche Red Dead Redemption 2 prosegue la sua corsa, sebbene a livelli meno incredibili rispetto a GTA 5, avendo superato i 37 milioni di copie vendute nei documenti finanziari di Take-Two, cosa che porta il totale della serie western a circa 60 milioni di copie vendute nella sua storia attraverso le varie piattaforme.