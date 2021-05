Subnautica: Below Zero su Xbox Series X ha risoluzione più alta di PS5, per un confronto

Subnautica: Below Zero è la nuova versione del celebre survival subacqueo di Unknown Worlds, recentemente arrivata su next gen dove, a quanto pare, si presenta leggermente differente in termini tecnici tra PS5 e Xbox Series X, come emerge da uno dei primi confronti in video.

Secondo quanto rilevato da ElAnalistaDeBits, canale YouTube che sta ricevendo parecchie attenzioni di recente per le sue analisi video piuttosto celeri ad arrivare online, Subnautica: Below Zero presenta dei vantaggi in termini di risoluzione su Xbox Series X rispetto a PS5. In entrambi i casi il gioco si presenta con supporto per 4K ma tale risoluzione viene raggiunta nativamente solo dalla console Microsoft, secondo la fonte in questione.

Subnautica: Below Zero contiene due modalità: qualità grafica e performance, ma la risoluzione non sembra variare tra una e l'altra, nonostante il passaggio da 30 a 60 fps. In ogni caso, secondo il conteggio effettuato da ElAnalistaDeBits pare che la versione PS5 abbia risoluzione 3328x1872, ovvero poco sopra il 1800p, mentre la versione Xbox Series X adotti la risoluzione 3840x2160, ovvero il 4K pieno, mentre Xbox Series S scende a 1600x900, ovvero 900p.

La modalità performance, che va a 60 fps, attiva la risoluzione dinamica su tutte le piattaforme ma sembra che la riduzione di questa sia rara o quasi assente, in base alle rilevazioni, mentre riduce anti-aliasing e ambient occlusion. Per il resto, la qualità di ombre e texture sembra la stessa su tutte le piattaforme così come la distanza visiva, mentre le ombre dinamiche proiettate dagli strumenti sono visibili solo su PC.

Inoltre, su PS5 sembra ci sia una minore densità di vegetazione e una maggiore frequenza di cali di frame-rate, almeno per il momento e nelle sezioni testate. Il caricamento iniziale è di qualche secondo più breve su PS5, inoltre avevamo visto in precedenza che la versione PS5 pesa il 70% in meno che su PS4. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Subnautica: Below Zero.