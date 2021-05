Subnautica per PS5 pesa il 70% in meno che su PS4

Subnautica su PS5 pesa ben il 70% in meno che su PS4 grazie ai nuovi algoritmi di compressione dei dati della console di ultima generazione di Sony. Il gioco era già disponibile da tempo per la console di vecchia generazione, dove era arrivato a occupare 14 GB (7 al lancio, con gli altri 7 aggiunti con vari aggiornamenti).

Con il lancio di Subnautica: Below Zero, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare anche una patch gratuita PS5 per Subnautica, che ha ridotto drasticamente lo spazio occupato dal gioco, portandolo a 3,5 GB. Considerate che comprende tutti i contenuti della versione PS4, anche quelli post lancio, e ha la grafica migliorata, quindi ci troviamo di fronte a una riduzione di circa il 70% a fronte di una maggiore qualità.

Quello di Subnautica è sicuramente un esempio estremo, ma che fa ben capire la potenza dei nuovi algoritmi di compressione di PS5, che consentono effettivamente di risparmiare molto spazio di installazione, lì dov'è possibile usarli al massimo. Una manna, visto che l'SSD interno non è proprio capientissimo. Speriamo di vedere riduzioni simili anche in giochi più grossi.