Nintendo Switch Pro, come dovrebbe essere la nuova console Nintendo?

Proprio come ha fatto la concorrenza durante la scorsa generazione di Playstation e Xbox, ci aspettiamo una console potenziata anche da Nintendo. Questa non sarebbe certo una novità per l'azienda nipponica, la quale nel passato ci aveva abituato a diverse revisioni, ad esempio del Nintendo 3DS. Oggi andremo a vedere perché Nintendo sta temporeggiando così tanto prima di annunciare l'attesa mid-gen e quali caratteristiche dovrà avere Switch Pro per essere veramente appetibile al pubblico .

Con ormai quattro anni sulle spalle, Nintendo Switch potrebbe sentire il peso dell'età. Le vendite però dimostrano tutt'altro: la console sta spopolando in tutto il mondo, superando di gran lunga le altre concorrenti. Una situazione quindi particolarmente difficile per Nintendo, che da una parte vede i giocatori più esigenti richiedere una revisione di Switch, molti altri nuovi acquirenti invece vorrebbero che la loro console venisse supportata ancora per parecchi anni. Cosa succederà quindi in questo 2021, anno nel quale dovrebbe uscire la tanto rumoreggiata Switch Pro ?

Switch nel 2021

La console ibrida di Nintendo ha raggiunto circa 80 milioni di unità vendute alla fine del 2020. Un dato veramente impressionante per Switch, che sta letteralmente dominando il mercato globale delle console in termini di vendite. Parecchi videogiochi annunciati devono ancora arrivare sugli scaffali, quindi il ciclo vitale di Nintendo Switch sembra essere tutt'altro che terminato. Insomma, la console sta godendo di ottima salute e Nintendo vuole indubbiamente cavalcare l'onda finché continuerà a registrare questo interesse e questi numeri da capogiro.

C'è però indubbiamente una fetta di pubblico più esigente che, vedendo arrivare le console di nuova generazione di Microsoft e Sony, insieme ad importanti aggiornamenti per il mercato hardware PC, ha cominciato a sentire la necessità di una novità anche sul fronte Switch. Sia chiaro, Nintendo non ha mai voluto competere con Playstation e Xbox, infatti la sua console ibrida già al lancio era parecchio meno potente delle concorrenti. Non possiamo negare però che in questi quattro anni dall'annuncio di Nintendo Switch non siano comparse diverse esigenze piuttosto concrete legate ad un aggiornamento hardware della console. Il margine di miglioramento c'è e sarebbe possibile portare sul mercato una console ibrida migliorata, senza stravolgere eccessivamente la natura del dispositivo. I videogiocatori non richiedono infatti un hardware in grado di competere con Playstation 5 e Xbox Series X, ben consapevoli che questo non sarà possibile nel breve termine.

Quello che serve è una macchina con poche caratteristiche chiave migliorate, come uno schermo OLED con risoluzione 1080p, un design più compatto e leggero, un'autonomia migliorata ed una dock station in grado di reggere un'uscita video in 4K. Il tutto racchiuso in un pacchetto allo stesso prezzo di lancio della prima Nintendo Switch, con il conseguente calo di prezzo dell'attuale versione.

Possiamo dire che sarebbero delle specifiche tecniche piuttosto ragionevoli per il 2021. Lo schermo di Nintendo Switch è stato già criticato al lancio per le sue abbondanti cornici, una risoluzione limitata e in generale una qualità del pannello non certo eccellente. Anche il design della console, seppur amato per la sua natura ibrida, è indubbiamente piuttosto ingombrante e c'è sicuramente margine di miglioramento da questo punto di vista. La stessa batteria potrebbe essere aggiornata e migliorata per garantire una maggiore autonomia anche nei titoli più complessi. Infine, l'uscita video in 4K dalla dock station risulta essere ormai necessaria vista l'ampia diffusione dei TV con questa risoluzione.