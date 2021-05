Snake Eyes, trailer ufficiale per il nuovo film dei G.I. Joe

Snake Eyes, il nuovo film basato sulla celebre linea di giocattoli G.I. Joe, si mostra con il trailer ufficiale, pubblicato da Paramount Pictures. L'uscita è fissata al 23 luglio nei cinema americani.

Diventato alcune settimane fa un costume in-game di Fortnite, Snake Eyes è senza dubbio una figura iconica, una sorta di ninja moderno dal volto perennemente coperto e per lo più completamente silenzioso... ma non in questo caso.

I produttori della pellicola hanno infatti voluto rivoluzionare il personaggio nell'ambito di questa origin story, assegnando a Henry Golding il ruolo di protagonista ma senza imporgli la maschera e anzi facendolo recitare sempre a volto scoperto.

Snake Eyes, un dettaglio del poster ufficiale.

Una scelta che non ha mancato di dar vita a reazioni non propriamente entusiastiche all'interno della fanbase dei G.I. Joe, costituita per lo più da nostalgici che sono letteralmente cresciuti insieme alla serie animata degli anni '80.

Nel film, Snake Eyes è un combattente solitario che entra a far parte del clan giapponese degli Arashikage dopo aver salvato la vita di un loro membro, e riceve così l'insegnamento delle letali tecniche ninja.