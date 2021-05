Sekiro in compagnia di Pierpaolo e il Multiplayer Risponde sul nostro canale Twitch

Oggi è una giornata che l'umanità ricorderà per sempre perché alle 14:00 in punto Pierpaolo Greco inizierà a giocare Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware in live su Twitch. Riuscirà l'uomo dai capelli pettinati da Dio a domare il difficilissimo titolo? Oppure scapperà piangendo calde lacrime e finirà sotto al letto a sfogarsi con un Candy Crush a caso? Per scoprirlo non vi resta che sintonizzarvi sul nostro canale Twitch alle 14:00 e osservare la storia mentre si fa davanti ai vostri occhi.

Dopo un evento storico non poteva che essercene un altro: il Multiplayer Risponde. Dalle 16:00 il buon Vincenzo Lettera proverà a rispondere a tutte le vostre domande sui videogiochi, la vita, la morte e la fisica quantistica, di cui ha appena letto un Bignami (esistono ancora?). Naturalmente potete inondarlo di domande in questa notizia, così da farlo felice. Cosa chiedergli? Ad esempio potreste domandargli dello sviluppo di Everwild, oppure di quando potremo effettivamente giocare a Starfield, o ancora di Battlefield 6 e di quanto siano preoccupanti le voci emerse finora. Sbizzarritevi!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

