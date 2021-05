Battlefield 6 potrebbe non avere la modalità storia, o non sarebbe tra le cose importanti

In molti hanno recentemente notato che tra le tante informazioni riguardanti Battlefield 6 che Electronic Arts ha condiviso recentemente, non si fa mai riferimento alla campagna in singolo giocatore. È vero che il gioco non è ancora stato svelato per intero, ma per molto è comunque strano che EA non abbia nemmeno accennato alla presenza di una modalità campagna, soprattutto durante la conferenza con gli investitori.

In questa occasione, infatti, EA ha ribadito che Battlefield 6 sarà svelato a giugno, ma anche che arriverà su PS4 e Xbox One. Inoltre i dirigenti americani hanno parlato a lungo del gameplay multiplayer, delle fisica e dei momenti "only in Battlefield".

In tutto questo nemmeno un accenno alla campagna in singolo giocatore, un elemento ritenuto già piuttosto "scomodo" in Battlefield 1 e Battlefield 5, dove al posto di una storia unica si è scelto un approccio ad episodi.

Anche l'insider Tom Henderson ha sottolineato questa mancanza di comunicazione, sottolineando che è perlomeno un qualcosa di "molto inusuale".

Che non sia presente o che lo sia, comunque, questa assenza dalle comunicazioni denota l'importanza, per EA, del comparto multigiocatore, ovvero il vettore che secondo il publisher spingerà le vendite del gioco.