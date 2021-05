Square Enix: giochi hanno fino all'89% di sconto su GOG, da Life is Strange a Deus Ex

In questo momento i giochi di Square Enix hanno fino all'89% di sconto su GOG. Ancora per poche ore gran parte del catalogo PC de publisher giapponese è in forte saldo, con tantissimo sconti su tantissimi giochi Life is Strange a Deus Ex: Mankind Divided, passando per Thief e Tomb Raider.

Che Square Enix sia un publisher storicamente giapponese è chiaro a tutti. La casa di Final Fantasy e Dragon Quest, però, negli anni ha acquisito anche tantissimi sviluppatori e licenze "occidentali" davvero forti, che danno a Square Enix un peso specifico non da ridere nella storia del gaming PC, ma non solo.

Basti citare Tomb Raider, Thief e Deus EX per comprendere l'importanza delle serie nel suo catalogo. Solo per poche ore su GOG (potete trovare l'elenco completo a questo indirizzo) potrete trovare tante di queste perle a pochi centesimi, con sconti che arrivano all'89%. Ci sono anche Life is Strange, Blood Omen, Daikatana e Supreme Commander.

Date un'occhiata all'elenco completo, per vedere se c'è qualcosa che solletica la vostra curiosità.