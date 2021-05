Humble Bundle: oltre 650 euro di giochi al 100% in beneficienza per il COVID-19

Dopo le polemiche delle settimane scorse, quando sembrava che Humble Bundle avrebbe diminuito la possibilità di dare in beneficienza i proventi dei giochi venduti, il celebre negozio propone oltre 650 euro di giochi il cui ricavato andrà al 100% in beneficienza. In un momento nel quale il Brasile e l'India sono falcidiate da una gravissima seconda ondata di COVID-19, Humbe Bundle donerà tutto il ricavata a Direct Relief, Medici Senza Frontiere (MSF), International Medical Corps (IMC) & GiveIndia.

Il negozio mette a disposizione oltre 650 euro di giochi di tutti i generi e pedigree il cui ricavato andrà al 100% in beneficienza. Basterà pagare più di 16,63€ per avere accesso a decine di nuovi giochi da riscattare su Steam e liberi da DRM.

A questo indirizzo è possibile trovare la pagina Humble Bundle dedicata all'Humble Heal.

Il pacchetto Humble Heal sarà a disposizione per ancora 3 giorni e ha già raccolto oltre 600mila euro in beneficienza.

Tra i giochi messi a disposizione ci sono capolavori come Into the Breach, BioShock Remastered, Baba is You, Undertale, The Witness, SuperHot e Crusader Kings Complete. Vale la pena partecipare anche solo per il valore dei giochi inclusi. A questo indirizzo potrete trovare anche l'elenco completo.