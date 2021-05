Humble Bundle: sistema di beneficenza ripristinato, lo store fa dietrofront

Come vi avevamo riportato, Humble Bundle aveva deciso di modificare il sistema di beneficenza della vendita dei giochi. In breve, lo store aveva eliminato gli slider, impedendo ai giocatori di scegliere in modo autonomo le percentuali da dare a Humble Bundle, agli sviluppatori e in beneficenza. La nuova soluzione includeva solo due opzioni, che permettevano agli sviluppatori di ottenere l'80% o l'85% dei guadagni. Il pubblico non ha affatto gradito la cosa e ha criticato il negozio che ora fa dietrofront e ripristina il vecchio sistema.

Humble Bundle ha scritto, tramite il proprio blog ufficiale: "Abbiamo sentito tutti forte e chiaro e ci scusiamo per il modo in cui questi cambiamenti sono stati introdotti. Ci prenderemo un momento di pausa, per radunare il feedback costruttivo ed essere più trasparenti riguardo a quanto faremo in futuro. Da oggi riattiveremo gli slider per tutti i clienti nelle nostre pagine dei bundle, nel mentre ci prenderemo del tempo per rivedere i suggerimenti e considerare gli slider e l'importanza della personalizzazione degli acquisti sulle nostre pagine bundle sul lungo termine."

Humble Bundle

Humble Bundle spiega poi che continuerà ad aggiornare gli slider nel corso delle prossime settimane. In sostanza, sembra che la società voglia sì permettere agli utenti di personalizzare le cifre da dare in beneficenza e quelle da dare agli sviluppatori e ad Humble Bundle, ma al tempo stesso ha intenzione di modificare in qualche modo il sistema attuale. Scopriremo più avanti quali sono i piani della compagnia.

Se siete in cerca di sconti, non perdetevi quelli del PlayStation Store: nuovi sconti sulla Promozione della Settimana e Assassin's Creed.