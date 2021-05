Borderlands: nuovo "grosso" gioco in sviluppo? Gearbox lo suggerisce

Sembrerebbe che un nuovo gioco della serie Borderlands sia in sviluppo, o almeno è quanto suggerisce Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, all'interno di uno dei suoi recenti tweet. Vediamo tutti i dettagli.

Randy Pitchford ha scritto, su Twitter: "Mi è stato detto che ci sono dei rumor secondo i quali Gearbox sta "assistendo" o "co-sviluppando" un altro gioco di Borderlands (o uno spin-off). Questi rumor non sono corretti. Gearbox è lo studio principale di qualsiasi futuro gioco del franchise di Borderlands (o di qualsiasi gioco adiacente a Borderlands) senza alcun tipo di co-sviluppatore."

Quanto scritto non gli è però bastato e ha aggiunto: "Stiamo assolutamente lavorando su alcune cose incredibili che, spero, vi sorprenderanno e vi delizieranno. Inoltre, se qualcuno là fuori ha le giuste abilità e vuole mettersi al centro di un po' d'azione in salsa Borderlands, stiamo lavorando su quello più grosso".

Il CEO di Gearbox afferma quindi che il team è l'unico sviluppatore di qualsiasi gioco di Borderlands, che è al lavoro su un progetto interessante e che la società sta cercando sviluppatori, per qualcosa legato a Borderlands. Impossibile non prendere almeno in considerazione l'idea che la società sia al lavoro sul prossimo capitolo.

Per il momento abbiamo solo le parole di Pitchford a disposizione. Ammesso che effettivamente questo progetto sia un Borderlands 4, è probabile ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter scoprire qualcosa di rilevante sul gioco. Nel frattempo, vi segnaliamo che Epic Games ha pagato uno sproposito per l'esclusiva dell'Epic Games Store di Borderlands 3.