Forza Horizon 4: update crea problemi su Xbox Series X|S, correzione in arrivo

Il più recente update di Forza Horizon 4 sembra aver creato alcuni problemi con le versioni Xbox Series X e Xbox Series S del gioco. L'aggiornamento, da circa 7 GB, impedisce al gioco di partire e causa anche dei crash della console. Ora, il profilo ufficiale di Forza Support su Twitter ha affermato che il team di sviluppo è al lavoro su un nuovo update.

Come potete leggere, gli sviluppatori di Forza Horizon 4 sperano di poter rilasciare un update per i problemi delle versioni Xbox Series X e Xbox Series S nel corso della giornata di oggi (il tweet è di ieri). Forza Support ringrazia quindi i giocatori per la pazienza.

C'è però un modo per risolvere la cosa, in attesa dell'update di Forza Horizon 4. Forza Support spiega che bisogna impostare la console offline, avviare il gioco e poi riabilitare l'online tramite la dashboard di Xbox Series X|S. Non bisogna però tentare di farlo se avete già cancellato i vostri dati di salvataggio in locale in quanto questo causerebbe una perdita dei progressi e costringerebbe a ricominciare il gioco da capo.

Vi ricordiamo che Forza Horizon 4 è stato rilasciato in origine su PC e Xbox One nel 2018. Con l'arrivo di Xbox Series X|S è stato aggiornato per supportare la next-gen ed è poi stato reso disponibile anche tramite xCloud su Game Pass.

Si parla poi di Forza Horizon 5 in Messico, altre possibili conferme sulla nuova ambientazione.