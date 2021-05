Final Fantasy 7 Remake Intergrade: stupendo poster è il bonus pre-order PS5 in Asia

Square Enix ha annunciato che la versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade includerà un bonus pre-order in versione fisica: i giocatori potranno ottenere uno stupendo poster di Yuffie e del co-protagonista che guardano il tramonto sopra Midgar. Purtroppo, almeno per il momento, pare che si tratti di un bonus solo per il mercato asiatico.

Potete vedere il poster dedicato a Final Fantasy 7 Remake Intergrade qui sotto. Anche nel caso nel quale vogliate recuperare una copia asiatica del gioco PS5, dovete sapere che le scorte di questo bonus pre-order sono limitate, quindi Square Enix avverte che la promozione potrebbe interrompersi in qualsiasi momento.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il poster del bonus pre-order

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5 sfrutterà la potenza della nuova console per proporre migliori texture, un nuovo sistema di illuminazione e ambienti di sfondo migliorati. Sarà possibile giocare in due modalità grafiche: una che dà priorità al 4K e una che dà priorità ai 60 frame al secondo, per chi vuole vivere l'azione su schermo con la massima fluidità possibile. Ci sarà anche una modalità foto estremamente personalizzabile e ovviamente caricamenti più rapidi.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade includerà anche il DLC di Yuffie. I giocatori che già possiedono una copia PS4 fisica o digitale acquistata (ovvero, non quella PS Plus) potranno fare l'upgrade gratis a Intergrade su PS5 e potranno acquistare il DCL di Yuffie a parte.

Ricordiamo anche che quest'oggi ci sarà un evento dedicato a First Soldier, il battle royale mobile dedicato alla saga di Final Fantasy 7. Durante l'evento ci sarà spazio anche per annunci legati a Intergrade.