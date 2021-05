Bloodborne: serie TV in sviluppo presso HBO secondo un rumor molto dubbio

La serie TV di The Last of Us in lavorazione presso HBO è di certo uno dei prodotti televisivi più attesi dal pubblico videoludico. Sony, considerando anche il film di Uncharted, sta finalmente puntando in modo serio sulle proprie IP first party anche al di fuori del lato videoludico. Cos'altro potrebbe esserci in produzione? Una fonte molto dubbia afferma che un'altra IP pronta a divenire una serie TV è Bloodborne.

La fonte è Thathashtagshow e più precisamente tale "Nick Santos". Viene affermato che attualmente esiste una prima versione di uno script insieme a qualche concept art. La serie TV di Bloodborne dovrebbe essere limitata a otto episodi e si concentrerebbe sugli scontri con le creature da incubo del gioco. Ogni episodio si chiuderebbe con uno dei boss del gioco. Attualmente sarebbe però in corso una riscrittura e non sarebbe ancora stato scelto un attore protagonista.

Bloodborne sarà mai una serie TV?

È un rumor credibile? Come sempre non possiamo smentire in modo ufficiale, ma in questo caso siamo propensi a non credere a quanto riportato. La fonte non è nota e l'autore, che afferma di aver visto in prima persona script e concept art, rilascia un "report esclusivo" praticamente ogni sette giorni. Si tratta di un modus operandi estremamente sospetto.

Una serie dedicata a Bloodborne sarebbe di certo estremamente interessante, non lo neghiamo, anche se potrebbe essere complesso riuscire a trasmettere quella "narrativa silenziosa" tipica dei Souls. I dialoghi sono merce rara nelle opere di Miyazaki e una serie TV dovrebbe trovare il modo di limitare i dialoghi al minimo, senza però costringerci a guardare otto episodi di pura azione silenziosa.

In ogni caso, questo rumor - come detto - è poco credibile, quindi per ora non pensiamo ci si debba preoccupare della questione. Piuttosto, meglio concentrasi su quanto sappiamo della serie TV di The Last of Us: Gabriel Luna sarà Tommy, il fratello di Joel.