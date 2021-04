The Last of Us, la serie TV: Gabriel Luna sarà Tommy, il fratello di Joel

Gabriel Luna.

La serie TV di The Last of Us vede l'arrivo di un nuovo componente del cast: si tratta di Gabriel Luna, che interpreterà nello show il personaggio di Tommy, fratello di Joel.

Come sappiamo, le riprese della serie televisiva di The Last of Us inizieranno a luglio e dureranno un anno, focalizzandosi sulla realizzazione di una prima stagione basata sulla storia del gioco originale.

Luna è stato di recente il malvagio e inarrestabile Rev-9 in Terminator: Destino Oscuro, nonché il Ghost Rider apparso nella serie TV Agends of SHIELD, oltre che una presenza fissa nella seconda stagione di True Detective.

Si tratta finora del terzo casting annunciato ufficialmente per The Last of Us dopo i nomi di Pedro Pascal e Bella Ramsey per Joel ed Ellie, scelta che i fan del titolo Naughty Dog sembrano aver apprezzato.

Nel gioco, Tommy compare di fianco a Joel durante la fase introduttiva, dopodiché i due separano le proprie strade solo per ritrovarsi più avanti. Sarà interessante vedere se tale dinamica verrà riproposta anche nella serie televisiva.