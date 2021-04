The Last of Us, la serie TV inizierà le riprese a luglio, dureranno un anno

Secondo quanto segnalato dal Director's Guild of Canada, un'organizzazione di lavoratori che rappresenta oltre 5.500 creativi e membri del personale dell'industria televisiva, le riprese di The Last of Us - la serie TV di HBO - inizieranno a Calgary in estate, precisamente a luglio, e dovrebbero durare circa 11 mesi.

La pre-produzione della serie è iniziata a metà marzo, ma le telecamere saranno accese il 5 luglio. La data finale della produzione dovrebbe essere l'8 giugno 2022. Anche la Calgary's International Alliance of Theatrical Stage Employees segnala che l'inizio delle riprese della serie TV di The Last of Us avverrà a luglio 2021.

La serie TV di The Last of Us sarà la prima produzione televisiva di PlayStation Productions, uno studio formato da Sony Interactive Entertainment per adattare i giochi esclusivi first party in serie TV e film. Sappiamo già che Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. La serie dovrebbe coprire gli eventi del primo The Last of Us, il gioco del 2013. Potrebbe però includere anche dei contenuti basati su The Last of Us Parte 2 secondo dei rumor.

Il creative director della serie videoludica, Neil Druckmann, ha affermato che alcuni dialoghi della serie TV sono stati presi direttamente dal gioco. The Last of Us di HBO sarà però abbastanza diverso rispetto al gioco in alcuni episodi.

Sony, secondo i report, ha in programma tre film e sette serie TV basate su giochi PlayStation, incluso il film di Uncharted, rimandato a febbraio 2022.