Borderlands 3: l'evento Show Me the Eridium parte oggi e 2 nuove loot machine arrivano presto

2K Games e Gearbox hanno annunciato che l'evento Show Me the Eridium di Borderlands 3 parte oggi, mentre 2 nuove loot machine, Crazy Earl's Reroll e Maurice's Black Market Vending Machine, saranno disponibili per tutti i giocatori a partire dall'8 aprile 2021.

Sapevate che Gearbox, lo sviluppatore di Borderlands 3, è stato comprato da THQ Nordic?

Crazy Earl's Reroll è una grande manna per i Cacciatori della Volta che cercano di ottenere il massimo dal loro equipaggiamento. Spendendo un po' del tuo prezioso Eridium, l'aggeggio di Crazy Earl sostituirà l'Anointment esistente su un oggetto. Gli Unguenti sono effetti potenti che possono sbloccare il pieno potenziale della costruzione del tuo personaggio. Ricostruendo gli Anointment sui tuoi pezzi preferiti di equipaggiamento, puoi creare i loadout più ottimizzati che si possano immaginare.

Maurice's Black Market Vending Machine, tutto quello che sappiamo è che questo distributore automatico offre un bottino leggendario di alto livello e sarà nascosto in una nuova posizione ogni settimana (anche se non sarà necessario perlustrare le aree DLC, in quanto apparirà solo nelle zone della campagna base). Spetterà alla community di Borderlands rintracciare il distributore automatico del Maurice's Black Market Vending Machine ogni settimana e vedere cosa ha da offrire.

Ma non finisce qui! Da oggi fino all'8 Aprile, puoi approfittare del mini-evento a tempo limitato "Show Me the Eridium". Puoi aspettarti gocce di Eridio dai nemici standard, maggiori gocce di Eridio in modalità Mayhem, costi di Eridio scontati per usare la slot machine Vault Line di Moxxi, e uno sconto su tutti gli oggetti venduti da Crazy Earl nella Cargo Bay di Sanctuary III. Questo è il momento perfetto per accaparrarsi tonnellate del raro elemento Eridium, soprattutto se ti stai preparando per il boss del raid in arrivo.

Per saperne di più sulle Vault Cards e le Diamond Keys, potete far riferimento a questo sito.

Si prega di notare che, al momento, le Vault Card sono accessibili solo ai giocatori che possiedono l'add-on Director's Cut e non possono essere acquistate singolarmente o separatamente. Allo stesso modo, le Diamond Keys devono essere guadagnate attraverso il gioco e non possono essere acquistate singolarmente o separatamente.

Borderlands 3 è disponibile per: Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.